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«Динамо» Мх — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Динамо» Мх — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.

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