Шалимов заявил, что нынешний сезон чемпионата России получится интересным

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов сказал, что чемпионат России сезона-2024/2025 будет интересным.

«В турнирной таблице горячо. Я не вижу ни одной команды, которая уверенно бы себя чувствовала. Поэтому у нас будет интересный чемпионат», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали внутреннее первенство шесть раз подряд. После пяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 13 очков. Второе место занимает «Динамо» (12 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (12 очков). В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 24 августа.