Глава совета директоров «Динамо» Гафин оценил результаты клуба после пяти туров РПЛ

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил результаты команды после пяти стартовых туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали четыре победы в пяти матчах, уступив только санкт-петербургскому «Зениту» (0:1).

«Удовлетворены результатом. Конечно, в Петербурге могли рассчитывать на большее, не забили с пенальти, не получилось оттуда увезти заслуженные очки. В остальном удовлетворён. Команда набирает очки», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Подопечные Марцела Лички набрали 12 очков после пяти сыгранных туров и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 13 очками располагается на первой строчке. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 25 августа.