Александр Горшков: для «Зенита» травма Глушенкова — потеря, он хорошо вписался в коллектив

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» высказался о потере сине-бело-голубыми нападающего Максима Глушенкова из-за перелома кисти. Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

«Для «Зенита» травма Глушенкова — потеря. Он набрал форму, много забивал. Хорошо вписался в коллектив. Но думаю, что команда должна выпустить резервы, всё-таки обойма широкая.

Но, несмотря на это, настрой «Зенита» на матч со «Спартаком» будет. Это раздражитель для них. Но «Спартак» из себя что-то тоже представляет. У команды есть изменения с новым тренером. Достойные соперники, но матч всё покажет», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.