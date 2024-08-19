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Защитник «Локомотива» Ньямси высказался об игре ЦСКА после очной встречи

Защитник «Локомотива» Ньямси высказался об игре ЦСКА после очной встречи
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Центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался об игре московского ЦСКА после победы в очном матче в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«ЦСКА – одна из лучших команд чемпионата после «Зенита»? Я не знаю, я не играл со всеми командами, но я знаю, что это хорошая команда, у них хорошие атакующие и оборонительные качества, так что мы хорошо справились», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Ростовом». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 20:00 мск.

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