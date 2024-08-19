Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков рассказал об адаптации в «Кайрате»

Александр Кержаков рассказал об адаптации в «Кайрате»
Комментарии

Российский тренер «Кайрата» Александр Кержаков рассказал о своей адаптации в казахстанской команде.

«В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия. Если говорить в общем, два с половиной месяца — совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды.

Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом. Но, ещё раз повторюсь, два с половиной месяца — совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Зенит» в сентябре сыграет с «Кайратом» Александра Кержакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android