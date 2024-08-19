Чистяков: конечно, вижу конкурентов у «Зенита», они всё те же — «Динамо» и «Краснодар»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

— Для всей команды и для меня результат не очень, потому что мы сыграли вничью, а всегда стараемся играть на победу. Моментами соперник играл хорошо, так что эту игру «Зенит» не занесёт в актив.

— Есть ли у вас сейчас конкуренты?

— Конечно, я вижу конкурентов у «Зенита». Это всё те же — «Динамо» и «Краснодар», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.