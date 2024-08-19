Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чистяков: конечно, вижу конкурентов у «Зенита», они всё те же — «Динамо» и «Краснодар»

Чистяков: конечно, вижу конкурентов у «Зенита», они всё те же — «Динамо» и «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

— Для всей команды и для меня результат не очень, потому что мы сыграли вничью, а всегда стараемся играть на победу. Моментами соперник играл хорошо, так что эту игру «Зенит» не занесёт в актив.

— Есть ли у вас сейчас конкуренты?
— Конечно, я вижу конкурентов у «Зенита». Это всё те же — «Динамо» и «Краснодар», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android