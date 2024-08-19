«Зенит» организует фестиваль «Год легендарных побед»

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24 августа в общественном пространстве «Флагшток» пройдёт масштабный фестиваль «Зенита», посвящённый юбилеям знаковых трофеев сине-бело-голубых. Открытая площадка, расположенная на берегу Финского залива, начнёт принимать гостей в 12:00 мск, информирует официальный сайт петербургского клуба.

Посетители фестиваля смогут побывать на уникальной выставке трёх трофеев «Зенита» — Кубка СССР 1944 года, Кубка чемпионов страны 1984-го и Кубка России 1999-го.

Помимо этого, в программе фестиваля — встречи с легендами клуба; исторические кинопоказы, спортивные аттракционы и игры для всей семьи, творческая площадка с аквагримом и мастерской фанатских причёсок, концерт группы «Демо», точки общественного питания, конкурсы и многое другое.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 после пяти стартовых туров чемпионата. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.