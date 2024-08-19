Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Расширенный состав сборной России:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха («Вайле»).