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Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана

Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана
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Российский тренер «Кайрата» Александр Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

— Что для вас значит признание лучшим тренером месяца?
— Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью.

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