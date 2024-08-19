Российский тренер «Кайрата» Александр Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

— Что для вас значит признание лучшим тренером месяца?

— Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью.