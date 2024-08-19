Юрий Сёмин: Глушенков показал те качества, которые нужны сборной Карпина

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на включение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России. По мнению специалиста, Глушенков наконец получил вызов в национальную команду потому, что показал качества, которые нужны главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Не знаю, что у Глушенкова было с Карпиным, но Валерий Георгиевич объективно берёт игроков. Кого видит в своём составе, того и берёт. Сегодня Глушенков показал те качества, которые нужны сборной Карпина. Вот его и пригласили. Надеемся, что в сборной Максим проявит свои лучшие качества и закрепится», — сказал Юрий Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.