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Юрий Сёмин: Глушенков показал те качества, которые нужны сборной Карпина

Юрий Сёмин: Глушенков показал те качества, которые нужны сборной Карпина
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на включение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России. По мнению специалиста, Глушенков наконец получил вызов в национальную команду потому, что показал качества, которые нужны главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Не знаю, что у Глушенкова было с Карпиным, но Валерий Георгиевич объективно берёт игроков. Кого видит в своём составе, того и берёт. Сегодня Глушенков показал те качества, которые нужны сборной Карпина. Вот его и пригласили. Надеемся, что в сборной Максим проявит свои лучшие качества и закрепится», — сказал Юрий Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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