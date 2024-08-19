Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Головина, Захаряна, Чалова и Миранчуков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в национальную команду на сентябрьский учебно-тренировочный сбор россиян-легионеров — Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Арсена Захаряна («Реал Сосьедад»), Фёдора Чалова (ПАОК) и Антона Миранчука (без клуба).

«В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней.

Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.

Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.