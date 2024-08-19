Каманцев: заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча с «Ростовом» выглядит неуместным.

«Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно. В большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».