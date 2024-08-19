Глава комитета арбитров РФС: мы призываем всё футбольное сообщество к соблюдению этики

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев призвал футбольное сообщество к соблюдению этики. Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал работу судей после матча с «Ростовом».

«Что касается высказываний субъектов футбола в отношении конкретных людей и клубов, мы призываем всё футбольное сообщество к соблюдению этики. Если есть какие-то факты и обстоятельства, то их нужно передать в департамент защиты игры РФС, департамент судейства. Мы открыты и готовы исследовать любую информацию. За всё время моей работы в РФС не было эпизода, когда бы к нам поступил сигнал и мы бы отмахнулись от него.

Мне кажется, что публичные комментарии в духе «мМы же знаем, что в таком-то матче что-то было нечисто» без предъявления любых объективных доказательств бросают тень на весь наш футбол, в том числе и на клубы», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.