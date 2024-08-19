В РФС высказались о судействе в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург»

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Напомним, в этой встрече «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, совершил физический контакт с одним из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».

«Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты, и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, что в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга»…

В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу в Оренбурге на очень высоком уровне.

Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении, на мой взгляд, перешли черту нормальности», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.