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Главный тренер «Кайрата» Кержаков: очень счастливы, что приедет «Зенит», увижу брата

Главный тренер «Кайрата» Кержаков: очень счастливы, что приедет «Зенит», увижу брата
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Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков высказался о проведении товарищеского матча с «Зенитом» в сентябре 2024 года. Игра состоится 8 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. Данный матч будет приурочен к 70-летнему юбилею «Кайрата».

«У нас впереди два очень важных матча в чемпионате, поэтому пока нет смысла говорить о «Зените». Да, мы очень счастливы, что приедет «Зенит». Но нет смысла говорить о какой-то принципиальности. Мы просто очень рады — это здорово и для болельщиков, и для меня. Увижу брата. Поэтому всё здорово», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, между «Зенитом» и «Кайратом» действует двухлетнее соглашение о сотрудничестве, которое в первую очередь касается женского и детско-юношеского футбола.

Ранее команды трижды встречались в товарищеских матчах. «Зенит» добыл в них две победы, и один раз команды сыграли вничью.

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