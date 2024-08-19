Вратарь «Интера» Ян Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

Швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер официально объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщается на сайте Швейцарского футбольного союза.

«После тщательных размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 матчах на самом высоком уровне в течение 12 лет. После завершения ещё одного великолепного финального турнира, чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провёл незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться», — сказал Зоммер.

Ян Зоммер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года. 35-летний вратарь принял участие в шести крупных международных турнирах. За свою карьеру Зоммер трижды признавался футболистом года в Швейцарии.