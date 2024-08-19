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Карпин высказался о включении Германа Онугхи в расширенный состав сборной России

Карпин высказался о включении Германа Онугхи в расширенный состав сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о включении нападающего Германа Онугхи в расширенный состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, в сентябре россияне сыграют с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

«На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.

Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.

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