Карпин высказался о включении Германа Онугхи в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о включении нападающего Германа Онугхи в расширенный состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, в сентябре россияне сыграют с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

«На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.

Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.