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Хавбек «Ростова» Глебов: нравятся ли новости про «Спартак»? Кайфую!

Хавбек «Ростова» Глебов: нравятся ли новости про «Спартак»? Кайфую!
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в московский «Спартак».

— Что ответите людям, которые пишут про трансфер в «Спартак»?
— Алексей Анатольевич Рыскин сказал: «Без комментариев». Значит, я тоже без комментариев.

— Вас не раздражают эти новости?
— Пусть пишут.

— Вам это нравится?
— Кайфую! — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» ведёт переговоры с «Ростовом» по поводу трансфера Глебова. Отмечалось, что сумма сделки может составить € 11 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл семь матчей и забил один мяч. Контракт российского игрока с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.

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