Фабрегас хочет пригласить в «Комо» своего бывшего одноклубника из «Барселоны»

Испанский полузащитник Серхи Роберто может пополнить ряды итальянского «Комо», который тренирует его экс-напарник по испанской «Барселоне» Сеск Фабрегас. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Комо» рассматривает возможность подписания Роберто из-за того, что датский «Копенгаген» отказывается продавать итальянской команде голландца Кевина Дикса. Сеск Фабрегас имел контакт с Серхи Роберто, но трансфер будет осуществить непросто, так как в 32-летнем полузащитнике заинтересованы и другие клубы. Сообщалось, что к испанцу проявляет интерес «Фиорентина».

Напомним, Серхи Роберто покинул каталонскую «Барселону» нынешним летом в качестве свободного агента. После 14 лет, проведённых в клубе, Роберто дважды становился обладателем трофея Лиги чемпионов и семь раз брал титул с сине-гранатовыми в чемпионате Испании.