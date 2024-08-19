Саша Зделар: думаю, ЦСКА будет прогрессировать под руководством Николича

Центральный полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал поражение армейской команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также высказался о перспективах клуба под руководством Марко Николича. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников, единственный гол в матче был забит на 90-й минуте, его автором стал Наир Тикнизян.

«В матче с «Локомотивом» у нас не получилось, но думаю, что мы наиграли на один гол. Двигаемся дальше, ждём следующей игры. Мне нравится работать с Марко Николичем. Я не могу назвать какую-то особенность, мы работаем два месяца. Но я думаю, что команда будет прогрессировать», — приводит слова Зделара ТАСС.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном».