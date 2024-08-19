Алексей Сутормин: я мог оказаться в «Ростове» и раньше, был вариант зимой

Полузащитник Алексей Сутормин заявил, что мог оказаться в «Ростове» ещё прошлой зимой.

«Я мог оказаться в «Ростове» раньше? Да, и зимой был вариант, но по разным причинам что-то не получилось. Так что сейчас я здесь и готов помогать команде добиваться поставленных целей», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. Во второй половине минувшего сезона Сутормин выступал в составе «Сочи» на правах аренды.