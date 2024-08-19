Защитник «Химок» Исаенко: Зелимхан Бакаев хотел сыграть в матче с «Зенитом»

Футболист «Химок» Олег Исаенко заявил, что полузащитник подмосковной команды Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Зениту», хотел сыграть с сине-бело-голубыми в матче 5-го тура РПЛ.

«Я думаю, что «Зенит» и «Химки» договорились о том, чтобы Зелимхан Бакаев не играл в прошедшей игре. Такая практика имеется у других команд, но не уверен, что она применялась в этой ситуации. Не мне решать, но Зелимхан хотел сыграть в этом матче», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1.