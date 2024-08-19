Наир Тикнизян объяснил спад в своей игре

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, с чем связан спад его игровой формы. Одной из главных причин он назвал травму, восстановление после которой заняло немало времени. Также Тикнизян отметил конкуренцию в составе железнодорожников, но подчеркнул, что в команде здоровая атмосфера.

«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьёзной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции, были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому всё закономерно», — приводит слова Наира Тикнизяна интернет-портал Legalbet.