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Наир Тикнизян объяснил спад в своей игре

Наир Тикнизян объяснил спад в своей игре
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Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, с чем связан спад его игровой формы. Одной из главных причин он назвал травму, восстановление после которой заняло немало времени. Также Тикнизян отметил конкуренцию в составе железнодорожников, но подчеркнул, что в команде здоровая атмосфера.

«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьёзной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции, были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому всё закономерно», — приводит слова Наира Тикнизяна интернет-портал Legalbet.

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