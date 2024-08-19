Агент Козлова: надеюсь, увидим дебют Данилы за сборную России

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, прокомментировал попадание футболиста в расширенный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Любому игроку, попавшему даже в расширенный список сборной, максимально приятно. Для спортсмена это весомая оценка его работы за определённый период времени. Для Данилы это хороший знак. Значит, идёт верной дорогой и заслуживает внимания главного тренера сборной. Надеюсь, что мы увидим дебют Данилы за сборную России», — сказал Голян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 мск. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.