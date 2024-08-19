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Нагорных заявил, что считает адекватным судейство на старте сезона РПЛ

Нагорных заявил, что считает адекватным судейство на старте сезона РПЛ
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что судейство на старте сезона в РПЛ является адекватным.

«Насколько я помню, экспертный комитет оправдал действия судьи в моменте с Жерзино Ньямси в матче с махачкалинским «Динамо». Мне не совсем понятен пенальти, который мы получили в Оренбурге в матче Кубка России. Но, наверное, судьям виднее. Считаю, что судейство абсолютно адекватное пока. Нам сейчас не на что жаловаться. Не могу давать всеобщую оценку судейству. Может быть, я чего-то не видел в этом туре. Но мне кажется, что оно адекватное», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, физически воздействовал на одного из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».

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