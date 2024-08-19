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Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места в РПЛ

Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места в РПЛ
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о турнирных амбициях московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По словам функционера, бело-голубые приложат максимум усилий, чтобы добраться до первого места в турнирной таблице. Напомним, после пяти стартовых туров «Динамо» занимает второе место.

«Есть ли в РПЛ досрочный чемпион? Мы стараемся смотреть в первую очередь на себя. Исходим из своих внутренних ресурсов и наших возможностей по внешнему усилению. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места. Теперь это нам легче осознавать, потому что в прошлом сезоне мы почти проделали этот путь. Чуть не дотянулись, но сами ощутили, что это вполне реально», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

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