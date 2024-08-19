Марков: судейство в РПЛ на высочайшем уровне, наши арбитры — в топ-5 в мире

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков оценил уровень судейства в Российской Премьер-Лиге. Футболист считает, что судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне, а российские арбитры входят в топ-5 лучших судейских коалиций в мире.

«У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, всё супер. Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире», — приводит слова Евгения Маркова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в пяти стартовых турах всего одно очко. В следующей игре «Факел» встретится с «Оренбургом», матч пройдёт 24 августа.