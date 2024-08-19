Сутормин: почему выбрал «Ростов»? Хотел поработать с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос, почему принял предложение жёлто-синих.

«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было моё мнение, и я выбрал перейти в «Ростов». Я хотел поработать с Карпиным? Ну конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. Во второй половине минувшего сезона Сутормин выступал в составе «Сочи» на правах аренды.