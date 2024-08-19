Игрок «Химок» Исаенко: есть моменты, когда Гогуа нужно серьёзнее относиться к дисциплине

Футболист «Химок» Олег Исаенко высказался об игре своего одноклубника Седрика Гогуа. Ивуарийский защитник совершил несколько грубых ошибок в матче 4-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Агент Гогуа считает, что он лучший защитник РПЛ. Я считаю, что он достойный и хороший игрок. Но такие ошибки, как в матче с «Пари НН», бывают, главное — их не повторять. Конечно, у него есть моменты, когда ему нужно более серьёзно относиться к дисциплине. Но он всё равно дисциплинированный футболист», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30-летний ивуарийский центральный защитник Седрик Гогуа пополнил состав «Химок» этим летом. В составе подмосковного клуба футболист принял участие в двух матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.