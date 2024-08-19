Тедеев раскритиковал календарь РПЛ перед домашним матчем «Акрона» с «Рубином»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в преддверии встречи тольяттинского клуба с «Рубином» в рамках 5-го тура РПЛ выразил недовольство тем, что его команда играет лишь второй матч у себя дома со старта нового сезона в российском футболе.

«Я только сегодня снова об этом вспоминал. Удивительно, новая команда в лиге… Составители календаря… не знаю, почему не учли это, но я считаю, что для новой команды важно, чтобы как можно скорее и быстрее в неё влюблялись собственные болельщики, уже где-то на новом стадионе. И это важный момент, но почему-то так сложилось, что на самом деле за полтора месяца мы тут вторую игру играем у себя дома. Это неправильно, на мой взгляд», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в нынешнем сезоне, который является первым в истории «Акрона» в РПЛ, команда проводит домашние матчи на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.