Канчельскис оценил попадание Глушенкова в расширенный список сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о попадании нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный список национальной команды.

«Конечно, вызов Глушенкова в сборную России — заслуженный. Посмотрите, как здорово он начал сезон. Надо вызывать в сборную тех, кто выглядит очень хорошо. Не надо вызывать тех, кто играет слабо и плохо выглядит. Здесь не должны влиять проблемы личных взаимоотношений, потому что это сборная.

В национальную команду должны приезжать сильнейшие игроки. Тогда будет конкуренция и будет видно. что футболистов вызывают по делу. Это будет хорошо для всей сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 18 августа, Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Ранее сегодня стало известно, что футболист перенёс операцию.