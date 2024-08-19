Вратарь «Химок» Обухов: против правил, когда «Зенит» запрещает использовать Бакаева

Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался об отсутствии Зелимхана Бакаева в матче против «Зенита».

«Я против таких правил, когда «Зенит» запрещает использовать Бакаева. В каких-то моментах Баки не хватало. Для него это тоже был принципиальный матч. Обидно, что его не было в заявке на игру по определённым причинам, потому что ему есть, что доказывать. Но мы имеем то, что имеем. Поэтому приходится отталкиваться от ситуации, которая есть на данный момент», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига сообщил, что 28-летний полузащитник, арендованный у «Зенита», не может принять участие в игре. Встреча между командами завершилась вничью — 1:1.