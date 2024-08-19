«Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов»

Тольяттинский «Акрон» убрал с верхнего яруса самарского стадиона «Солидарность Арена» логотип «Крыльев Советов». Данный стадион является домашним для новичка РПЛ в нынешнем сезоне.

Ранее пресс-служба «Акрона» в одном из последних постов в официальном телеграм-канале предложила болельщикам команды довести число комментариев под ним до 63 тысяч. В этом случае клуб пообещал убрать с верхнего яруса арены эмблему «Крыльев», также проводящих на данном стадионе домашние матчи, и взамен повесить собственный логотип. Когда данное условие со стороны фанатов было выполнено, клуб опубликовал фотографии, на которых показал, что обещание выполнено.

Фото: Телеграм-канал «Акрона»

Данная инициатива с негодованием была воспринята болельщиками «Крыльев Советов» в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 19 августа, «Акрон» сыграет дома с «Рубином» в рамках 5-го тура РПЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.