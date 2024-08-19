Гендиректор «Авангарда» сообщил, что команда тренируется в Курске, несмотря на режим КТО

Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков рассказал, как тренируется команда в условиях режима КТО.

Следующие свои матчи в рамках Кубка России и Второй лиги «Авангард» проведёт 21 августа с «Орлом» и 25 августа с «Сибирью» на стадионе «Центральный» в городе Орёл.

«На данный момент основная команда АФК «Авангард» тренируется в Курске, тем не менее игры первенства перенесены на резервный стадион в Орёл. Можно сказать, что мы оказались в ситуации, когда все матчи играем в гостях. Но уверен, это сделает нас только сильнее», — сказал Извеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о ситуации в Курской области.