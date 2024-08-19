«Балтика» с большой долей вероятности уволит Александра Грищенко с поста главного тренера

Главный тренер «Балтики» Александр Грищенко с большой долей вероятности покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после первых шести туров нового сезона Мелбет Первой лиги калининградцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков. В последнем матче 16 августа подопечные Грищенко уступили на выезде волгоградскому «Ротору» (0:2).

33-летний специалист возглавил «Балтику» в июне этого года. В ней он и начинал тренерскую карьеру. Он работал тренером академии и возглавлял команду «Балтика — БФУ им. И. Канта». Ранее он возглавлял московский «Велес».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Балтика» вылетела из РПЛ.