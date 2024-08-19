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«Краснодар» продлил контракт с Мозесом Кобнаном до июня 2028 года

«Краснодар» продлил контракт с Мозесом Кобнаном до июня 2028 года
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с нигерийским форвардом Мозесом Кобнаном Дэвидом до июня 2028 года, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий присоединился к клубу весной 2023 года из словацкого «Железьярне Подбрезова».

Мозес начал свою карьеру в чемпионате Словакии. В первой половине 2022 года он дебютировал за клуб «Середь», где провёл девять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2022 года он перешёл в «Железьярне Подбрезова», где проявил себя как результативный нападающий, забив 13 мячей в 20 встречах.

В составе «Краснодара» Мозес провёл 40 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Ранее, 18 августа, нигериец оформил дубль и принёс победу команде в матче 5-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:1).

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