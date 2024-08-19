В «Акроне» объяснили замену эмблемы «Крыльев» на «Солидарность Арене» на свой логотип

В тольяттинском «Акроне» заявили, что клуб не допустил никаких нарушений, выставив на верхнем ярусе самарской «Солидарность Арены» собственный логотип вместо эмблемы «Крыльев Советов». Данный стадион является домашним для новичка РПЛ в нынешнем сезоне.

«Мы не можем комментировать идею другого клуба относительно размещения логотипа на верхнем ярусе трибун. Мы являемся арендаторами, которые по согласованию со стадионом могут производить те или иные изменения. В данном случае на матче нашей команды привели расположение кресел в исходное состояние, которое было ещё со времен чемпионата мира.

Мы видим только реакцию болельщиков. Наши действия не нарушают никаких договорённостей. Более того, на втором ярусе расположены согласованные баннеры с символикой «Крыльев Советов», к которой, отметим, мы относимся с уважением. Предполагали, что повышенное внимание будет, но, повторюсь, с нашей стороны нет никакого негатива по отношению к коллегам или болельщикам другой команды», – сказали в пресс-службе «Акрона» Metaratings.

Напомним, в эти минуты «Акрон» принимает «Рубин» в рамках 5-го тура РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.