Гендиректор курского «Авангарда» рассказал об акции по сбору средств

Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков рассказал об акции по сбору средств в пользу жителей Курской области, в которой сейчас введён режим КТО.

«9 августа ФК «Авангард» запустил акцию по сбору средств для пострадавших жителей региона: его поддержали как любители футбола, так и профессиональные клубы. В настоящий момент уже собрали сумму более двух миллионов рублей, средства продолжают поступать. Уже поучаствовали такие клубы, как «Ленинградец», который не только оказал благотворительную помощь для пострадавших жителей Курской области, но и команда из Ленинградской области вместе с болельщиками собрала гуманитарный груз, который скоро прибудет.

Кроме того, сбор поддержал и Союз федераций футбола «Центр». ФК «Крылья Советов», ФК «Орёл», ФК «Черноморец» направили средства от реализации билетов на домашние матчи. Уверен, ещё многие клубы присоединятся. Знаю, что РПЛ также планирует делать сбор для пострадавших жителей Курской области.

Сразу видно, что мы большая футбольная семья, кто-то забирает к себе детей, кто-то оказывает финансовую поддержку, кто-то собирает гуманитарную помощь.

Мы видим сейчас на стадионах РПЛ развёрнутые баннеры, бегущие строки, кричалки болельщиков о поддержке Курской области. Всё это не может не воодушевлять!

Много детей проживают в пунктах временного размещения, куда выезжают игроки и сотрудники ФК «Авангард», поддерживают ребят, проводят мастер-классы. Футбольным клубом оказывается волонтёрская помощь в разгрузке гуманитарной помощи, прибывающей со всей страны. Жизнедеятельность ФК «Авангард» сейчас полностью переориентирована на соответствие с текущими реалиями. Нас не победить! Победа будет за нами», — сказал Извеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.