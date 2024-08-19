Андрей Канчельскис: у «Зенита» есть кем заменить Глушенкова и Вендела

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что потеря таких игроков, как Максим Глушенков и Вендел, не скажется на конкурентоспособности «Зенита».

«Шансы есть у всех и всегда. Но у «Зенита» есть кем заменить Глушенкова и Вендела. Для чего тогда подписывать столько контрактов? Не просто же так, чтобы просиживали скамейку запасных. Это делается, чтобы футболисты в нужный момент могли помочь команде. Сейчас наступает час тех, кто заменит Глушенкова и Вендела. Думаю, всё будет нормально. «Зенит» остаётся фаворитом, но у «Спартака» есть шансы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, оба футболиста получили травмы по ходу вчерашнего матча 5-го тура РПЛ с «Химками». Ранее сегодня сообщалось, что Глушенков перенёс операцию.