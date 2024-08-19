Вратарь «Химок» Обухов: Худяков молодец, что не побоялся попробовать свои силы за рубежом

Голкипер «Химок» Игорь Обухов прокомментировал переход молодого вратаря Даниила Худякова в австрийский клуб «Штурм».

«Я думаю, время покажет, будет ли для Худякова австрийский «Штурм» шагом вперёд или шагом назад. Но в любом случае парень молодец, что не побоялся попробовать свои силы за рубежом. Только время покажет, что из этого выйдет», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.