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Нападающий «Факела» ответил на вопрос, как Пятибратов вливается в команду

Нападающий «Факела» ответил на вопрос, как Пятибратов вливается в команду
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Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин высказался о первых днях работы под руководством нового главного тренера Дмитрия Пятибратова.

«Всё нормально, просто прошло ещё мало времени. Хорошо, что будет небольшой подготовительный цикл. Мы поработаем, и будет лучше.

Поменял ли он что-то кардинально? Нет. Прошло слишком мало времени», — сказал Ильин в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, это второе пришествие Пятибратова в воронежский клуб. Ранее он возглавлял «Факел» в сезоне-2022/2023. До возвращения в Воронеж специалист тренировал «Чайку» в Первой лиге.

Под руководством Пятибратова «Факел» провёл в нынешнем сезоне два матча и оба проиграл — в Кубке России «Акрону» (1:2) и в РПЛ «Спартаку» (0:3).

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