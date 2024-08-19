Мозес Кобнан: я очень рад продлить контракт с «Краснодаром»

Нигерийский нападающий Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал продление своего контракта с «Краснодаром».

«Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром». С нетерпением смотрю в будущее и приложу все усилия, чтобы клуб гордился мной, а болельщики были довольны», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с нигерийским форвардом до июня 2028 года.

Кобнан начал карьеру в чемпионате Словакии. В первой половине 2022 года играл за «Середь», а затем летом того же года перешёл в «Железьярне Подбрезова», где забил 13 голов в 20 матчах. С момента перехода в команду Мозес провёл за «Краснодар» 40 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.