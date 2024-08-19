Квеквескири: «Факел» никогда не играл так, как сейчас. Но скоро всё пойдёт в гору

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири заверил, что его команда в ближайшее время повысит уровень своей игры.

Ранее «Факел» со счётом 0:3 проиграл московскому «Спартаку» в матче 5-го тура чемпионата России. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав лишь одно очко за пять игр.

«В матче со «Спартаком» два быстрых гола повлияли на игру. «Факел» не играл никогда, как играет сейчас. Это наши внутренние проблемы, мы их сами решим. Не может быть всё время чёрная полоса. Скоро всё пойдёт в гору. Такого «Факела» точно не будет — он изменится в ближайшее время. Как это сделать, мы решим в раздевалке. Внутри сами это определим», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.