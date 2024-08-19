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«Акрон» — «Рубин»: гости сравняли счёт благодаря автоголу тольяттинцев

«Акрон» — «Рубин»: гости сравняли счёт благодаря автоголу тольяттинцев
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В Самаре на «Солидарность Арене» проходит матч 5-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» принимает казанский «Рубин». На данный момент идёт второй тайм, счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Палиенко – 9'     1:1 Савичев – 55'    

Казанцы смогли сравнять счёт на 55-й минуте благодаря автоголу защитника хозяев Константина Савичева.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» располагается на 12-й строчке, обе команды набрали по четыре очка. Последний раз между собой «Акрон» и «Рубин» играли в июле этого года, когда состоялся матч группового этапа Фонбет Кубка России по футболу. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержал «Рубин».

Отметим, что самарская «Солидарность Арена» является домашним стадионом новичка РПЛ в нынешнем сезоне.

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