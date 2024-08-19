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«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ
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Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» пройдёт матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» примет грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу:

Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.

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