Тернавский: если Мусаев не поймает звезду после сборной, всё у него будет хорошо

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский прокомментировал слова комментатора Геннадия Орлова о нападающем Тамерлане Мусаеве. В 2019 году Мусаев провёл 18 матчей за молодёжную команду туляков, в которых набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас».

«В сборную всегда вызывают футболистов, которые этого заслуживают. Что касается попадания в окончательную заявку, то тут — как решит главный тренер. В жизни бывает всякое — может, кто-то заболеет или получит травму. Хотелось бы, чтобы Тамерлан попал в окончательный список.

Конечно, такое событие придаст ему уверенности в дальнейшем. Для любого футболиста выступать за национальную команду — это честь. Футболист, который попадает в национальную команду, чувствует себя более уверенно. Потенциал у Тамерлана хороший — я это знаю ещё по молодёжке в Туле. За четыре года он уже достиг вызова в сборную.

Всё зависит от него. Если не поймает звезду пленительного счастья, а будет стараться, то всё будет у него будет хорошо. Бывает, что после попадания в сборную футболист ловит звёздную болезнь. А бывает, люди пашут и добиваются ещё большего», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.