Агаларов не попал в заявку «Ахмата» на матч с «Динамо» Махачкала

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов не попал в заявку команды на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Об этом стало известно из официального состава «Ахмата» на игру.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 24-летний форвард близок к переходу в махачкалинский клуб. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил эту информацию, отметив, что переговоры по трансферу ведутся уже два месяца.

Встреча «Динамо» Махачкала — «Ахмат» состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало матча — в 20:00 мск. Главным арбитром назначен Павел Шадыханов из Москвы.

В нынешнем сезоне Агаларов провёл за «Ахмат» четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с грозненским клубом действует до июня 2025 года.