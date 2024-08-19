Александр Мостовой: отсутствие Вендела и Глушенкова не повышает шансы «Спартака» на успех

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал, как отсутствие Вендела и Глушенкова в составе «Зенита» может повлиять на предстоящий матч с московским клубом.

«Я бы сказал, что отсутствие Вендела и Глушенкова не повышает шансы «Спартака» на успех, а уравнивает их в игре с «Зенитом». Я исхожу того, что матч будет в Питере и «Зенит» имеет скамейку. Если Вендел с Глушенковым вылетают за день до игры, было бы трудно сразу заменить. Но здесь есть время.

Заменить их будет будет невозможно, но у «Зенита» есть футболисты, которые могут выйти и сыграть хорошо. Важно учитывать, что «Спартак» — один из раздражителей для «Зенита». Этот матч будет проверкой «Спартака» и нашего чемпионата. Если «Спартак» сможет добиться результата, до конца сезона мы будем жить в интриге», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.