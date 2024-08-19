«Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ
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В Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором тольяттинский «Акрон» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:2).
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Палиенко – 9' 1:1 Савичев – 55' 1:2 Даку – 90'
Решающий гол в матче на 90-й минуте забил албанский нападающий гостей Мирлинд Даку после ошибки на выходе голкипера волжан Сергея Волкова. Ещё один мяч в этой встрече казанцы забили благодаря автоголу защитника хозяев Константина Савичева. В составе «Акрона» единственный гол на девятой минуте встречи забил Максим Палиенко.
Эта победа вывела команду Рашида Рахимова на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали семь очков в пяти играх. «Акрон» остался с четырьмя очками после пяти матчей и идёт на 12-й строчке.
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